О нашей компании

«Крымпласт»- крупнейший производитель полиэтиленовых изделий в Крыму, существующий с 1949 года. Мы всегда развивались и продолжаем развиваться в соответствии с потребностями клиентов. Наша продукция распространена в супермаркетах, рынках, службах доставки, медицинских и других учреждениях. Цель нашей компании -обеспечить клиента качественной упаковкой по доступной цене.



Наша компания производит широкий ассортимент товаров:

- пакеты полиэтиленовые "фасовка", "майка";

- пакеты с Вашим логотипом;

- пакеты для мусора;

- мешки строительные;

- пленка полиэтиленовая;

- изделия из пластмасс;

- электроустановочные изделия;

- перчатки полиэтиленовые;

- бахилы.



Крымпласт предлагает сотрудничество, которое позволяет добиваться больших результатов.

Объём производства 300 тонн в месяц ;

2000 м2 складских помещений

Круглосуточное производство полного цикла

3-х уровневая система контроля качества

Все продукция сертифицирована



Компания Крымпласт- это социально-ориентированное предприятие. Из 300 сотрудников 160 инвалиды. Покупая наш товар , вы помогаете им приобрести профессиональные навыки, расширить круг интересов и поверить в собственные силы.