О нашей компании
«Крымпласт»- крупнейший производитель полиэтиленовых изделий в Крыму, существующий с 1949 года. Мы всегда развивались и продолжаем развиваться в соответствии с потребностями клиентов. Наша продукция распространена в супермаркетах, рынках, службах доставки, медицинских и других учреждениях. Цель нашей компании -обеспечить клиента качественной упаковкой по доступной цене.
Наша компания производит широкий ассортимент товаров:
- пакеты полиэтиленовые "фасовка", "майка";
- пакеты с Вашим логотипом;
- пакеты для мусора;
- мешки строительные;
- пленка полиэтиленовая;
- изделия из пластмасс;
- электроустановочные изделия;
- перчатки полиэтиленовые;
- бахилы.
Крымпласт предлагает сотрудничество, которое позволяет добиваться больших результатов.
Объём производства 300 тонн в месяц ;
2000 м2 складских помещений
Круглосуточное производство полного цикла
3-х уровневая система контроля качества
Все продукция сертифицирована
Компания Крымпласт- это социально-ориентированное предприятие. Из 300 сотрудников 160 инвалиды.
Покупая наш товар , вы помогаете им приобрести профессиональные навыки, расширить круг интересов и поверить в собственные силы.