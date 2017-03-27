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Производство полиэтиленовых пакетов, пленки, мешков

Производство полиэтиленовых пакетов, пленки, мешков.

Помощь в выборе формата упаковки

Современное оборудование

Индивидуальный дизайн упаковки

Доставка по РФ

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О нашей компании

«Крымпласт»- крупнейший производитель полиэтиленовых изделий в Крыму, существующий с 1949 года. Мы всегда развивались и продолжаем развиваться в соответствии с потребностями клиентов. Наша продукция распространена в супермаркетах, рынках, службах доставки, медицинских и других учреждениях. Цель нашей компании -обеспечить клиента качественной упаковкой по доступной цене.

Наша компания производит широкий ассортимент товаров:
- пакеты полиэтиленовые "фасовка", "майка";
- пакеты с Вашим логотипом;
- пакеты для мусора;
- мешки строительные;
- пленка полиэтиленовая;
- изделия из пластмасс;
- электроустановочные изделия;
- перчатки полиэтиленовые;
- бахилы.

Крымпласт предлагает сотрудничество, которое позволяет добиваться больших результатов.
Объём производства 300 тонн в месяц ;
2000 м2 складских помещений
Круглосуточное производство полного цикла
3-х уровневая система контроля качества
Все продукция сертифицирована

Компания Крымпласт- это социально-ориентированное предприятие. Из 300 сотрудников 160 инвалиды. Покупая наш товар , вы помогаете им приобрести профессиональные навыки, расширить круг интересов и поверить в собственные силы.

Пакеты майка с логотипом
Пакеты майка с логотипом
Бумажные пакеты с логотипом
Бумажные пакеты с логотипом
Пакеты с прорубной ручкой
Пакеты с прорубной ручкой
Нам доверяют
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